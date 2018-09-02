Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 12:04

Okullaşmamış engelli mültecilerin topluma entegrasyonu sağlanacak

Beyazay Deneği Doğu Akdeniz Bölge Başkanı Kasım Pamuk, gerçekleştirecekleri projeyle okullaşmamış engelli mültecilerin topluma ve hayata entegrasyonuna ciddi katkılarda bulunacaklarını söyledi.

Okullaşmamış engelli mültecilerin topluma entegrasyonu sağlanacak

02 Eylül 2018 12:04


Pamuk, Adana Sivil İnisiyatif Meclisi’nin (ASİM) aylık geleneksel kahvaltı buluşmasında yaptığı konuşmada, yurt içinde 80, yurtdışında 8 şubesi olan Beyazay Derneği’nin, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın 1992 yılında bir grup arkadaşı ile başlattığı sıra dışı bir iyilik hareketi olduğunu ve özellikle engelli vatandaşlara yönelik bir faaliyet icra edildiğini belirtti.


Beyazay Derneği’nin kendi alanında Türkiye’de ses getiren hizmetlere imza attığına dikkat çeken Pamuk, derneğin görme engelli vatandaşların bilgisayarla buluşturulmasının yanı sıra yine görme engellilere yönelik Kur’an-ı Kerim bastırılmasına da öncülük ettiğini vurguladı.


Önümüzdeki süreçte Pınar Mahallesi’nde 1300 metrekarelik bir alanda önemli bir projeyi hayata geçireceklerinin de müjdesini veren Pamuk, gerçekleştirecekleri projeyle okullaşmamış engelli mültecilerin topluma ve hayata entegrasyonuna ciddi katkılarda bulunulacağını söyledi.


ASİM Başkanı Mahmut Eraslan’da, ASİM heyetinin önümüzdeki hafta içinde de bazı Doğu illerine yönelik ziyaret turu planladığını yapılan ziyaret ve görüşmelerde, birlik ve beraberlik vurgusu yaptıklarını, yerli ve İslami kimliğe sahip kurum ve kişilerin kendi aralarında diyalog halinde olmalarının elzem olduğuna işaret ettiklerini vurguladı.


ASİM Geleneksel Kahvaltı buluşmaları Eylül toplantısı gündem maddeleri ile ilgili görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.


ASİM üyesi kurum ve kuruluş temsilcileri her ayın ilk haftası bir kurumda bir araya gelip genel değerlendirmelerde ve çeşitli istişarelerde bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç