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31 Ağustos 2018 11:56

Öldürüldükten sonra gömülen şahsın kimliği belli oldu

Adana’da portakal bahçesinde gömülü halde bulunan şahsın, kafasına tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü öğrenildi.

Öldürüldükten sonra gömülen şahsın kimliği belli oldu

31 Ağustos 2018 11:56


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesinde Necdet Geçgel’e ait portakal bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Geçgel sabahleyin portakal bahçesini sulamak için ark açma çalışması başlattı. Bir süre çalışma yaptıktan sonra portakal ağacının dibinde ayak gördü. Geçgel hemen 155’i arayarak durumu polise bildirdi. Olay yerin önce polis merkezi daha sonrada Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis, yaptığı incelemede bahçede kan lekelerine de rastladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de gelmesiyle ayakların görüldüğü yer açıldı. Kafasından tek kurşunla öldürülmüş olan bir erkek cesedi çıkarıldı. Polis yaptığı aramada şahsın Ünal Gülbahar (43) olduğunu tespit etti. Polis bahçede geniş çaplı delil araması yaparken şahsın başka bir yerde öldürülüp bahçeye getirilerek gömüldüğünü tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise cinayeti çözmek için geniş çaplı araştırma başlattı.




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