Ölmek üzere bulunan yavru tilkiye belediye sahip çıktı

Vatandaşların ihbarı üzerine Ceyhan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçerek yavru tilkiyi bulunduğu yerden alarak hayvan barınağına getirdi. Veterinerler tarafından tedavisi yapılan tilkinin karnı doyurulup, hayvan barınağında sağlığına kavuşturulan yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Ceyhan Zabıta Müdürü Mustafa Yeşbek, “Vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerimiz Kıvrıklı Mahallesi kırsalında bitkin ve yaralı vaziyette olan yavru tilkiyi alarak dairemize getirdiler. Veterinerlerimiz ölmek üzere olan tilkinin tedavisini yaparak iki gün gözetimde tuttu. Sağlığına kavuşan Tilki’yi yetkilere teslim etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen yavru tilki doğal yaşam alanına bırakılmak üzere götürüldü.