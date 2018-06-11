Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 13:06

Ölmek üzere bulunan yavru tilkiye belediye sahip çıktı

Adana’nın Ceyhan ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan ve ölmek üzere olan yavru tilkiye Ceyhan Belediyesi sahip çıktı.

Ölmek üzere bulunan yavru tilkiye belediye sahip çıktı

11 Haziran 2018 13:06


Vatandaşların ihbarı üzerine Ceyhan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçerek yavru tilkiyi bulunduğu yerden alarak hayvan barınağına getirdi. Veterinerler tarafından tedavisi yapılan tilkinin karnı doyurulup, hayvan barınağında sağlığına kavuşturulan yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.


Ceyhan Zabıta Müdürü Mustafa Yeşbek, “Vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerimiz Kıvrıklı Mahallesi kırsalında bitkin ve yaralı vaziyette olan yavru tilkiyi alarak dairemize getirdiler. Veterinerlerimiz ölmek üzere olan tilkinin tedavisini yaparak iki gün gözetimde tuttu. Sağlığına kavuşan Tilki’yi yetkilere teslim etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.


Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen yavru tilki doğal yaşam alanına bırakılmak üzere götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç