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02 Temmuz 2017 11:28

Ölüm, baba ve oğlunu doğum gününde ayırdı

Adana’da yaşayan tıbbi satış mümessili Ali Çam, doğum gününde aşırı sıcak ve neme bağlı solunum yetmezliği nedeniyle babasını kaybetti.

Ölüm, baba ve oğlunu doğum gününde ayırdı

02 Temmuz 2017 11:28


Kentte yaşayan 3 çocuk babası, 6 torun sahibi emekli işçi Yılmaz Çam (83), aşırı sıcak ve nem sebebine bağlı solunum yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede sürdürdüğü 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Çam’ın son nefesini verdiği gün, oğlu Ali Çam’ın 55’inci doğum yılını tamamladığı gün oldu.


Yılmaz Çam’ın cenazesi yoğun kalabalıkla birlikte gözyaşları içerisinde Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenazenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



“Deniz kıyılarında yaşamaları daha anlamlı”


2 çocuk babası Ali Çam, “Babam çok iyi ve güzel bir hayat yaşadı. Mekanı cennet olsun. Havaların etkisiyle birden hastalığı alevlendi. Gücü yetmedi. Solunum yetmezliği çekiyordu. Adana’da sıcakların etkisi alevlenince kurtaramadık. Solunum yetmezliğine nem eklenince bu tür hastalar zorlanıyorlar. Bu tür hastaların deniz kıyılarında yaşamaları daha anlamlı. Bilemiyorsun, oralara götürsen daha iyi olur muydu? Belki daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.




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