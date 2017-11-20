Ölüm naylon çadırda yakaladı

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 30 yıldır naylon çadırda sıkma ve börek yaparak geçimini sağlayan 67 yaşındaki Emine Otmar’dan akrabaları bugün hiç haber alamadı. Bunun üzerine kadının kaldığı naylon çadıra gelen akrabaları çadırın kapalı olduğunu görünce içeri girdi. Otmar’ın yerde hareketsiz halde yattığını gören yakınları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kadında silah, bıçak ve darp yarası bulunmadığını saptarken kalp krizinden öldüğü belirlendi. Otmar’ın cenazesi morga kaldırıldı.