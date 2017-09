Ölümlü kazaların yüzde 25’i evde meydana geliyor

Bahar Gül, ölümlü kazaların yaklaşık yüzde 25’inin en güvenli saydığımız evlerimizde gerçekleştiğini söyledi.

“Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle açıklama yapan Dr. Gül, kazalarda ve yaralanmalarda ilk yardımın çok önemli olduğunu belirtti. Gül, ilk yardımın iyi anlatılması ve anlaşılması gerektiğine dikkat çekerek ilk yardımın tanımını şöyle anlattı:

“İlk yardım herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar şeklinde tanımlanmaktadır.”

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, hasta ya da yaralının yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmesi, durumun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmesinin kolaylaştırılmasının ilk yardımın öncelikli amaçları olduğuna değinen Gül, “Dünya İlk Yardım Günü her yıl eylül ayının ikinci haftasında, her yıl uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu tarafından belirlenen tema doğrultusunda, toplumda ilk yardımın hayatı nasıl kurtardığına ilişkin farkındalığın arttırılmasını amaçlayan etkinliklerle kutlanmaktadır. İlk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığının ve her bireyin ilk yardım öğrenmek ve hayat kurtarmak için yeterli potansiyele sahip olduğunun halk tarafından fark edilmesini sağlayarak, ilk yardım öğrenmeye teşvik etmek, ilk yardım uygulamasının ne kadar basit olduğunu göstermek, ilk yardım hizmetleri konusunda herkesin sorumluluk taşıması ile ilgili olarak toplumsal bilinç oluşturmak ve ilk yardım gönüllüsü sayısını arttırmak, Dünya İlk Yardım Günü etkinliklerinin amaçları arasında yer almaktadır” dedi.

Gül, bu yılın ilk yardım temasının ev kazaları olarak belirlendiğinin altını çizerek, “Yapılan istatistiklere göre ölümlü kazaların yaklaşık yüzde 25’i en güvenli saydığımız evlerimizde gerçekleşiyor. Bu nedenle evde özellikle çocuklarımızın kazayla karşı karşıya kalmamamız için önlem almamız gerekiyor. Kazayla karşı karşıya kaldığımız zaman da ilk yardımın önemi ortaya çıkıyor. Bu nedenle her bireyin ilk yardımın öğrenilmesinde fayda var diye konuştu.