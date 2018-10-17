İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ömür boyu hapis cezası alan firari hükümlü polisten kaçamadı

Adana’da ’nitelikli şekilde kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra girdiği cezaevinden kaçan firari hükümlü yakalandı.

Adana'da 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra girdiği cezaevinden kaçan firari hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aytaç Çekin (41) yaklaşık 15 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle yargılandığı mahkeme tarafından 'nitelikli şekilde kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'ruhsatsız silah bulundurma' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 2 yıl hapis cezası aldı. Cezaevine giren Çekin, bir süre kapalı cezaevinde yattıktan sonra açık cezaevine geçti. Açık cezaevine geçtikten sonra izinli olarak dışarı çıkan Çekin bir daha cezaevine dönmedi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çekin'in peşine düştü. Ekipler Çekin'in izine Yenibey Mahallesi'nde rastladı. Sahte kimlikle gözaltına alınan firari hükümlü Çekin, emniyete getirilerek parmak izinden teşhis edildi. Daha sonra adliyeye gönderilen hükümlü tekrar cezaevine girdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.