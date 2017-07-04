Omurga cerrahisi ameliyatı oldu, artık yürüyebiliyor

Henüz 14 yaşındayken bir kolunu kaybeden emekli bankacı Güner Naharcı’nın hareketlerini sınırlayan sorunları 7 sene önce dengesini kaybedip düşmesiyle başlamış. Omuriliğinde kırılmaya neden olan olayın ciddiyetinin farkına varamayan ve tedavi için de hekime başvurmayan Naharcı, 2 yıl önce denge problemi nedeniyle tekrar düşüp hem omuriliğindeki kırılma hem de yaşa bağlı omurilik daralmasına bağlı olarak yürüme yetisini yavaş yavaş kaybedip tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Tedavi için kırık-çıkıkçıya kadar her yolu denedi

Tedavi olmak için profesyonel sağlık kurumlarından kırık-çıkıkçıya kadar her yolu denediğini anlatan Güner Naharcı, Acıbadem Adana Hastanesi ve Prof. Dr. Orhan Şen’le tanışana kadar geçen sürede sağlığına kavuşmak için maddi manevi çok büyük kayıp yaşadığını kaydetti.

Üç çocuk babası Naharcı, omuriliğindeki kırık ve daralma nedeniyle yürüme yeteneğini her gün biraz daha kaybettiğini belirterek, “Gittiğim birçok uzman, diyabet ve kalp hastası olduğum için gerekli ameliyatı yapamayacaklarını söyledi. Kırık-çıkıkçıya kadar her yolu denedim ama yapılanlar beni daha da kötü bir hala getirdi. Ağrıyı gidermek için defalarca uygulanan enjeksiyon tedavileri de ancak kısa vadeli çözüm getirebildi. Sıkıntılarım giderek arttı. Yürüyememek bir yana, tuvalet, beslenme gibi temel ihtiyaçlarımı bile tek başıma gideremez hale gelmiştim. Hayatım gerçekten çekilmez olmuştu” dedi.

Acıbadem Adana Hastanesi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’le tanışmalarının kendisi için adeta bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Güner Naharcı, “Gerçekleştirilen ilk muayene ve yapılan incelemeler sonrasında ameliyat yapılabileceği söylendiğinde önce inanamadım. Yaşadıklarımdan kurtulmak için artık her şeye razıydım. Ben inandım ve tekerlekli sandalyeyle girdiğim hastaneden yürüyerek çıktım” diye konuştu.

“Zor vakalar multidisipliner yaklaşım ve deneyim gerektirir”

Prof. Dr. Orhan Şen, Güner Naharcı’nın tekerlekli sandalyeye mahkum kalmasının yanı sıra şiddetli ağrı da yaşadığını söyleyerek, uyguladıkları tedaviyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastanın omurgasında iki yerde kırık ve üç yerde de omurgada darlık vardı. Hasta yürümek bir yana ayakta bile durmakta zorlanıyordu. Ancak asıl sorun hastanın hipertansiyon, KOAH , diyabet ve kalple ilgili sorunlarından dolayı anestezi için yüksek riskli grupta yer almasıydı. Ancak biz bu vakada da anestezi, kardiyoloji, dahiliye, göğüs hastalıkları gibi ilgili tüm tıbbi bölümlerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonrasında gerekli tedbirleri alarak ameliyatı gerçekleştirdik. Omurgadaki darlıkları açtık, çökme ve kırığı olan yerlere gerekli müdahaleleri yaptık ve omuriliğin üzerindeki baskıyı kaldırarak, titanyum yerleştirdik. Hasta şu an tek başına ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, yürüyebiliyor. Üstelik ağrısız bir yaşam sürüyor.”

65 yaş üstü kişiler de başarıyla ameliyat edilebiliyor

Prof. Dr. Şen, omurga cerrahisine ihtiyaç duymasına karşın eşlik eden hastalıkları nedeniyle ameliyat riski taşıyan kişilerin de doğru yaklaşımla tedavi edilebildiğinin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Omurga cerrahisi ameliyatlarının 65 yaşın üzerinde olup kronik hastalıkları bulunan hastaları da kişiye özel yaklaşımla tedavi ediyoruz. Toplumda ’yüksek risk’ taşıma konusu yanlış anlaşılıyor. Biz burada ezbere karar vermeden multidisipliner yaklaşımla verileri doğru bir şekilde tespit ettikten sonra gerekli tedbirleri alıyoruz. Uygun vakalarda da ameliyatı gerçekleştiriyoruz.”