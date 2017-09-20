Önce alışveriş yaptı sonra bisikletleri çaldı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde 4 kişinin, farklı günlerde alışveriş için gittikleri marketlerin önüne park ettikleri bisikletlerinin çalındığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yaptığı incelemede bir kişinin markete müşteri gibi gelip su aldığını, bu sırada bisiklet ile gelenleri takip edip onlar alışveriş yaparken bisikletlerini çaldığını tespit etti.

Polis, şüphelinin Emrah Y. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrası Hanedan Mahallesi, Karacaoğlan Caddesi üzerinde devriye atan polis, şüpheli şahsı durdurup, cep telefonundaki hırsızlık anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünü izletti.

Emrah Y., görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu, hırsızlık yapmış olabileceğini söyledi. Polis bunun üzerine zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından 4 ayrı hırsızlık olayına karışmaktan adliyeye sevk edildi.