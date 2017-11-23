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23 Kasım 2017 16:37

Önce bakkala sıktılar, sonra polise saldırdılar

Adana’da bakkal dükkanına pompalı tüfekle saldıran şahısları yakalamak için operasyon yapan polise saldıran 6 kişi gözaltına alındı.

Önce bakkala sıktılar, sonra polise saldırdılar

23 Kasım 2017 16:37


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Bir berber dükkanına pompalı tüfeklerle saldırı yapıldı. Berber dükkanı sahipleri 155’i arayıp ihbarda bulununca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganların kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada pompalı tüfekle birkaç el daha ateş açıldı. Bunun üzerine polis mahalleyi uzun namlulu silahlarla ve zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Polis pompalı tüfek kullandığı ileri sürülen ve ona yardım ettiği öne sürelen 4 kişiyi gözaltına aldı.


Polis, çevredeki bahçelerde de arama yaptı. Bu sırada olaya karıştığı iddia edilen bir kişi daha gözaltına alınmak istendi. Şahıs mukavemet gösterip bir polise de saldırdı. Bunun üzerine şahıs yere yatırılarak etkisiz hale getirilip kelepçelendi. Bu durumu gören şahsın yakını da polise saldırmak istedi. Polis o şahsı da etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulamak üzere polis merkezine götürüldü.




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