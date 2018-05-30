Araçta boş kovan ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Olay, saat 1.40 sıralarında Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi D-400 karayolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen üç kişi Seyhan İlçesi Yeşiyuva mahallesinde araç içerisinde bir eve pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Şahısların kullandığı 01 BJA 38 plakalı otomobile polis ‘dur’ ihtarında bulundu, ancak şahıslar ihtara uymayıp kaçmaya devam etti.Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamanın ardından polis ekipleri şahısların geldiği yönde yere kapan attı. Kapan üzerinden geçen araç lastiği patlayınca durmak zorunda kaldı.

Araç içerisinde bulunan 3 kişiye kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi. Otomobilde inceleme yapan polisler 2 tane boş kovan ve bir miktar uyuşturucu maddesi olan esrar ele geçirdi. Şahıslar olayda kullandığı pompalı tüfeği ise kaçarken yol kenarına attı. Polis arama çalışmalarında pompalı tüfeği bulup emniyete götürdü.

Şahıslar sorgulanmak üzere İncirlik polis merkezine götürüldü.