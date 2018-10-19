İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce kameraya, sonra polise yakalandı

Adana’da arkadaşıyla bir iş yerinin önünden yassı demir ve araçlardan akü çalan zanlı yakalandı.

Adana'da arkadaşıyla bir iş yerinin önünden yassı demir ve araçlardan akü çalan zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay 29 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli iki kişi, Murat Ulaş'a ait iş yerinin önündeki toplam 5 parça yassı demiri alıp kaçtı. Piyasa değeri 700 lira olan demirlerin çalındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. İş yeri sahibi bu görüntülerle birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Polis, hırsızlık olayını daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Şehmus D. ile Eyüp E.'nin yaptığını belirledi. Zanlılar her yerde aranırken, olaydan sonraki 15 gün içerisinde park halindeki 4 ayrı araçtan da akü çalındı. Eyüp E.'nin işlediği bir başka suçtan dolayı cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, Şehmus D.'yi saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edip “Çok pişmanım” diyen Şehmus D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.