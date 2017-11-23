Teslim olmamak için kendi kafasına silah dayadı” dedi.

Gasp ve hırsızlık suçlarından hüküm giyip yattığı Niğde Cezaevi’nden 16 Eylül’de, 35 ayrı suçtan 72 yıl 10 ay 27 günlük hapis cezasının onandığını öğrenince firar ederek, ablası Belgin Unutkan’ın (36) Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’ndeki evinde gizlenen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda biber gazı atılarak gözaltına alınan Fatih Kahya’nın ablası konuştu.

Belgin Unutkan, kardeşi Fatih, kızları Melike (13) ve Sudenaz (14) ile birlikte evde bulunduklarını belirterek, operasyon sırasında rehin alınmadıklarını söyledi. Unutkan, “Polisler gelince kardeşim kapıyı açmadı. Kafasına silahı dayayarak teslim olmayacağını söyledi. Çocuklarım çok korkmuştu, diğer odaya geçtik. Bana, ’siz işime karışmayın’ dedi. Rehin alma olayı olmadı. Sonra polis balkondan içeri girdi. Biber gazı sıkıldı. Göz gözü görmüyordu, çok korktuk ve fenalık geçirdik. Daha sonra kardeşimi gözaltına aldılar" dedi.

Kardeşinin hapisten kaçtığını bilmediğini, 2 güne bir gelip harçlık bıraktığını söyleyen Unutkan, "Sonra bazı camların ve kapıların zarar gördüğünü fark ettim. Bunların masrafını kim karşılayacak? Kedim ve kuşum vardı evde. Allah’tan bir şey olmamış. Bu olay yüzünden çocuklarımın ve benim psikolojim çok bozuldu" diye konuştu.

Melike ise operasyon sesleri nedeniyle uykudan uyandığını belirterek, biber gazına ilk başta anlam veremediğini, nefesi kesilince fark ettiğini söyledi.

Belgin Unutkan, kardeşi tarafından rehin alındığına dair haberler ve maddi zararlar nedeniyle dava açacağını kaydetti.