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07 Mayıs 2018 10:56

Oprukçu: “Asfalt bozma bedelini AYKOME’ye ödüyoruz”

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, “Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kararı ile artık altyapı çalışmalarından sonraki asfalt ve parke tadilatı ilçe belediyelerinin görevi” dedi.

Oprukçu: “Asfalt bozma bedelini AYKOME’ye ödüyoruz”

07 Mayıs 2018 10:56


ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, 100. Yıl Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Teknik Genel Müdür Yardımcısı ile Yatırım İnşaat Daire Başkanı’nı da yanına alarak 100. Yıl Mahallesi’nde yapılan çalışmaları denetleyen ve mahalle halkıyla buluşan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, bölge halkını hem yapılan çalışmalar hakkında hem de asfalt ve parke tadilatlarıyla ile ilgili bilgilendirdi.


“1 milyon 728 bin 626 TL asfalt ve parke tadilat bedeli Çukurova Belediyesi’ne ödendi”


AYKOME kararı doğrultusunda, alt yapı çalışmalarından sonra cadde ve sokaklardaki asfalt ve parke tadilatının ücretini ASKİ öderken, ’’Görevi ilçe belediyeleri icra edecek’’ diyen ve kararla ilgili ayrıntıları mahalle sakinleriyle paylaşan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukç, ”Başkanımız Hüseyin Sözlü talimat verdi. ’100. Yıl Mahallesi’nin su sorununu çözün’ dedi ve biz de su borularınızı mahalle ve konutlara yetecek şekilde sağlıklı içme suyunu sağlayarak çözüme kavuşturduk. 2017 yılı Ağustos ayı itibariyle AYKOME’de alınan karar doğrultusunda, 28 kilometrelik hattın asfalt ve parke tadilat bedelini de Çukurova Belediyesi’ne ödedik. Artık 100. Yıl Mahallesi’ndeki üstyapı yani asfalt ve parke tadilatını 1 milyon 728 bin 626 TL bedel ödediğimiz Çukurova Belediyesi yapacaktır. Lütfen sizlerden ricam, yanlış ve spekülasyonlara neden olacak sözlere kulak asmayın, biz sizlerle birlikte el ele vererek daha yaşanılabilir bir Adanayı inşa edecek ve güzel yarınlara ulaşacağız” dedi.


Oprukçu, bilgilendirmenin ardından vatandaşlarla birlikte çay içip, sohbet etti.




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