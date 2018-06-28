Oprukçu, Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna ile birlikte Ceyhan’ı ziyaret ederek yapılan yatırımları yerinde inceleyip, ekiplerden bilgi aldı.

Ceyhan ilçesinin içme suyu mevcut şebeke değişim inşaatını sürdüren ASKİ ekipleri, 67 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor. Uzun süredir kullanılan içme suyu şebeke boru değişimi işinde 30 kilometrelik kısmı tamamlayan ASKİ, asbestli boruların yerine daha sağlıklı olan HDPE ve Duktil boruların döşemesini yapıyor.

Adana’nın dört bir yanında hummalı çalışmaların sürdüğünü belirten ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirildiğini söyledi. Ceyhan’da gerçekleştirilen projenin en geç ekim ayı içerisinde tamamlanması talimatını da veren Oprukçu, ilçe merkezinde bulunan yaklaşık 10 bin aboneye daha sağlıklı ve daha temiz içme suyu ulaştırılacağını müjdeledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü’den aldıkları güç ve destek sayesinde tüm vatandaşlara yüksek kalitede hizmet sunduklarını ifade eden Oprukçu, "Tüm personellerimiz canla başla Adana için, Adanalılar için çalışıyor. Görev süremiz boyunca durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.