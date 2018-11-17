Optimum Garaj İndirim Günleri başladı

Yerli ve yabancı birçok ünlü markanın uygun fiyat sunduğu Garaj İndirim Günleri, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde başladı.

AVM'nin birinci kat market girişi kapalı otoparkında başlayan indirim günlerinde, ünlü markaların normal sezon ürünlerinin yanı sıra önceki sezon ürünleri ve stok fazlası ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

25 Kasım'a kadar sürecek Garaj Günleri'nde yüzde 70'i bulan sezon indirimleri dışında bir birinden cazip kampanyalar dikkati çekiyor. Garaj Günleri'nde kışlık giyimden, iç giyime, beyaz eşyadan, küçük ev aletlerine, klimadan, televizyona, mefruşattan şık sofralar için tabaklara, çatallara, çelik tencerelere kadar her şeyin etiketi yüzde 70'e kadar indirilmekle kalmayıp, ekstra avantajlar sunuluyor.

Kış alışverişi işin Optimum Garaj Günleri'ne gelen ziyaretçiler, montların, 600 TL'den 149 TL'ye, ceketlerin 600 TL'den 100 TL'ye, ayakkabıların 500 TL'den 100 TL'ye, gömleklerin 3 tanesinin 99 TL'ye satıldığı çılgın indirimlerle alışveriş keyfi yaşıyor. Sadece giyimde değil beyaz eşya ile elektronik ev gereçlerinde de inanılmaz indirimleri gören ziyaretçiler gözlerine inanamıyor.

Etiketlerden örnekler

Garaj Günleri, yeni evlenecek ve evini yenileyecek olanların da yüzünü güldürüyor. Çamaşır makineleri ve kurutma makinelerinin 2297 TL'den 1897 TL'ye, bulaşık makinelerinin 1400-2299 TL bandından 1067-1697 bandına, çay makinelerinin 300 TL'den 130 TL'ye, 6 kişilik kahvaltı takımlarının 700 TL'den 200 TL'ye kadar satışa sunuluyor.