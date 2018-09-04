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04 Eylül 2018 12:58

Optimum, “World Of Safari” etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Adana Optimum Alışveriş Merkezi, okulların açılmasına sayılı günler kala “World Of Safari” ile çocukları vahşi dünyanın gizemiyle buluşturacak.

Optimum, “World Of Safari” etkinliklerine ev sahipliği yapacak

04 Eylül 2018 12:58


3-12 yaş aralığındaki çocuklar, “World Of Safari”de Afrika bozkırlarının en güçlü, en büyük ve en hızlı kahramanları ile tanışacak. Çocuklar, televizyonlarda sıkça gördükleri macera araçlarıyla AVM içerisindeki safari turlarına katılabilecek.


Baştan ayağa safari kıyafetleri giyerek etkinliğe katılacak olan çocuklar, gerçeğe yakın bir vahşi doğa gezisi yapacak. Minik ziyaretçiler, sesli ve hareketli hayvan figürleri arasında kendilerini doğanın ortasında hissedecek. Çocuklar safari esnasında, hayvanları dürbünle gözlemleyip, gerçekçi bir maceranın tadını çıkaracak.


AVM’nin giriş katında 6 Eylül’den 16 Eylül tarihine kadar 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek “World Of Safari” etkinliğine, Optimum Club başvuru formunu dolduran ailelerin çocukları ücretsiz yararlanabilecek




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