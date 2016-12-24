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24 Aralık 2016 12:05

Optimum’da 150 TL’lik alışverişe araba kazanma şansı

Optimum’da 150 TL’lik alışverişe araba kazanma şansı

24 Aralık 2016 12:05

Adana Optimum Alışveriş Merkezi, yılbaşı alışverişi için gelenleri de renkli etkinliklerle karşılıyor.
Alışverişin yanı sıra sosyal yaşamın da merkezi olan Optimum, ziyaretçilerini yeni yılın sembolü olan Noel Baba ve Noel Anne ile karşılayarak eğlenceli anlar yaşatıyor. Optimum AVM içerisinde dolaşarak yılbaşı alışverişine gelenleri neşelendiren Noel Baba ve Noel Anne, küçükten büyüğe tüm ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kızak yerine BMW X3 kullanacaklar
Optimum’un çekiliş kampanyası kapsamında 19 Şubat 2017 tarihine kadar sahibini bekleyecek olan BMW X3’ün önünde poz veren Noel Baba ve Noel Anne, “Artık kızağın modası geçti, bu yüzden biz de Optimum’un çekilişine katılacağız. İnşallah bize çıkar da kızak yerine BMW X3 ile hediye dağıtırız” diyerek ziyaretçileri bol bol güldürdü.

Her 150 TL’lik alışverişe kazanma şansı
Mili Piyango İdaresi’nin izni ve gözetimi altında 7 Kasım 2016 tarihinde başlayan Optimum’un çekiliş kampanyası 19 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek. Aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Optimum ziyaretçileri, son model BMW X3’ün yanı sıra Samsung TV, Samsung Galaxy S7, iPhone 6S ve iPad Mini’yi de kazanma şansı yakalıyor. Optimum Club üyesi olan 18 yaş ve üzeri tüm ziyaretçiler, alışverişlerini belgeleyen fiş veya faturalar ile kampanya bankosuna başvura bulunarak çekilişe katılabiliyor. Her 150 TL ve üzeri alışveriş ise BMW X3’e bir adım daha yaklaştırıyor.



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