Optimum’da bayram indirimi

Yaklaşık 160 marka ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay gibi çevre illere de hitap eden Optimum Alışveriş Merkezi, Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçilerini cazip fırsatlarla ağırlıyor.

Bayram öncesi yoğunluğun daha fazla yaşandığı giyim, ayakkabı, aksesuar ve ev tekstili mağazalarının vitrinlerini, yüzde 50’ye varan indirim etiketleri süslüyor. Bazı mağazalar ise, “1 alana, 1 bedava”, “3 al, 2 öde” gibi kampanyalar düzenliyor.

Sabancı Merkez Cami, Seyhan Nehri ve Merkez Park manzaralı terasa sahip yemek katında bulunan restoranlar, Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini cazip fiyatlarla sunuyor.

Alışveriş merkezi, 12 kulvarlı bowling salonu, vizyon filmlerin izlendiği 10 salonlu sinemasıyla konuklarına alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunuyor.