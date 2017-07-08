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08 Temmuz 2017 14:56

Optimum’dan otomobil kampanyası

Adana Optimum Alışveriş Merkezi’nin son model otomobil kazandıran yeni kampanyası, ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Optimum’dan otomobil kampanyası

08 Temmuz 2017 14:56

Çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler, kayıt için danışma birimi önünde günün her saati kuyruk oluşturuyor.


2011 yılından bu yana 10 kişiyi çekilişle otomobil sahibi yapan Optimum’da lüks otomobil heyecanı, 5 Haziran’da başlayan otomobil kampanyası ile devam ediyor. 10 Eylül’e kadar sürecek kampanyaya, aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Optimum Club üyeleri, alışverişlerini belgeleyerek katılabiliyor. Alışveriş tutkunları, her 150 TL alışveriş ile yeni bir çekiliş hakkı kazanarak, şansını artırabiliyor.


Alışveriş merkezinin zemin katında sergilenen lüks otomobil ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, alışverişlerini tamamlayanlar, kampanyaya kayıt yaptırmak için danışma biriminde kuyruk oluşturuyor. Son model otomobil Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle sahibini bulacak.




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