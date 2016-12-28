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28 Aralık 2016 10:35

Optimum’dan sinemaseverlere indirim müjdesi

Optimum’dan sinemaseverlere indirim müjdesi

28 Aralık 2016 10:35

Adana Optimum Alışveriş Merkezi, vizyon filmlerini indirimli izlemek isteyen sinemaseverleri AVM’ye davet etti. Sinemaseverler, Optimum AVM’deki Avşar Sineması’nda her Çarşamba vizyon filmlerini izlemek için sadece 8 TL bilet ücreti ödüyor.
2016 yılının sona ermesine sayılı günler kala; bilim kurgu, aksiyon, komedi, dram ve savaş gibi birçok konuyu içeren çok sayıda film, vizyona damga vuruyor. Bilim kurgu severlerin merakla beklediği “Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi”, sinema severler ile buluşuyor. Lucas Film’in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım, bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen ölüm yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatıyor.
Gişede başarı kazanan Dağ filminin ardından gelen devam filmi Dağ 2 de Aralık ayına damga vuran yerli yapımlar arasında başı çekiyor. Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir’in, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi’ne katılması ve Kuzey Irak’ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban’ı kurtarma operasyonunu anlatan film, Optimum Avşar Sinemaları’nda izleyicilerini bekliyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli’nin paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda ise Alper Çağlar oturuyor.
Avşar Sineması salonlarında bu hafta; Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi ve Dağ 2’nin yanı sıra; Assassin’s Creed, Çakallarla Dans 4, Dönerse Senindir, Görümce, İkinci Şans, Şarkını Söyle, Sen Benim Her Şeyimsin, Sen Sağ Ben Selamet filmleri izleyicilerini bekliyor.



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