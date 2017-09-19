Optimum’un lüks otomobil talihlisi belli oldu

Ayakları yerden kesen kampanyanın halka açık çekilişi gerçekleşti. Herkesin hayallerini süsleyen otomobil Hatay’ın Dörtyol ilçesi nüfusuna kayıtlı Optimum ziyaretçisine çıktı.

Adana Optimum’un 5 Haziran-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Aynı gün içerisinde toplam 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerinden bir kişiye son model otomobil hediye eden kampanyası sonuçlandı. Milli Piyango ve noter huzurunda halka açık olarak gerçekleştirilen çekilişin kazananı 053965 nolu kuponuyla, Serdal Gürakan oldu. Gürakan, Optimum’un 10. lüks otomobilin yeni sahibi oldu. Asil aday çekilişinin ardından yedek talihli ise 084850 nolu çekiliş kuponu sahibi Alper Enes Bolat oldu.

İlk günden beri yoğun ilgi gören ve 31 bin 915 kişinin katıldığı otomobil kampanyasında toplamda 114 bin 881 adet çekiliş kuponu dağıtıldı.