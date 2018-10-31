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Orak: "Adana'nın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki tek takımına sahip çıkmalıyız"

Kadınlar Basketbol Süper Lig’inde mücadele eden Gündoğdu Adana Basketbol’da Başantrenör Olcay Orak, Adana’nın Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki tek takımına sahip çıkılmasını istedi.

Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde mücadele eden Gündoğdu Adana Basketbol'da Başantrenör Olcay Orak, Adana'nın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki tek takımına sahip çıkılmasını istedi.


Orak, cumartesi günü saat 14.00'te Menderes Spor Salonu'nda oynayacakları Orman Gençlikspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, Adanalı basketbolseverleri salona davet etti. Orak, “Salonun dolması ve taraftarımızın desteği çok önemli. Adana'nın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki tek takımına sahip çıkmalıyız” dedi.


Oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen Orak, “Biz ligin yeni ve mütevazi takımıyız. Genç oyuncularımız ile ligde en iyiyi yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzde Orman Gençlikspor mücadelesi var ve tek amacımız sahamızdaki bu müsabakayı galibiyetle bitirmek" diye konuştu.

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