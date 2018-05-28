Orçun Çadırcı’dan "Mekan Özetleri" sergisi

Orçun Çadırcı, Korart Sanat Galerisi’ndeki "Mekan Özetleri" sergisinde zamanı herhangi bir konumda, resim yaparak durduruyor. Tesadüfi bir eylemsizlik anı oluşturuyor. Bunu yaparken de zamanın algılanabilirliğine dair en somut veriyi sağlayan ‘mekan’dan faydalanıyor. Çadırcı, serbest çağrışımlarla belirlediği resimlerinde adeta deneyimlerinin ve akıl yürütmelerinin çıktısını, kapı ve pencere aralığı, merdiven, duvar, amfi tiyatro, kolon gibi mimari-mekan öğeleriyle özetliyor.

Orçun Çadırcı imzalı solo sergi, 31 Mayıs akşamına kadar sanatseverlerin izlenimine açık kalacak.

Orçun Çadırcı kimdir?

1972 yılında Mersin’de dünyaya gelen Orçun Çadırcı, 1993 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde sanat eğitimine başladı. 1997 yılında Prof. Cebrail Ötgün rehberliğinde lisans eğitimini tamamlayan Çadırcı, 1998 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. “Resim Sanatında Plastik Bir Değer ve Kavram Olarak Işık” başlıklı teziyle 2001 yılında Yüksek Lisans derecesini alan Orçun Çadırcı, 2002 yılında Sanatta Yeterlik Eğitimi almak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne atanması dolayısıyla İzmir’e yerleşti. 2010 yılından bu yana Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Çadırcı, 2012 yılında yardımcı doçent, 2015 yılında ise doçent oldu. Teorisyen/yazar kimliğinin yanı sıra sanat üretimini de sürdüren Orçun Çadırcı’nın ulusal ve uluslararası pek çok karma ve kişisel sergileri bulunuyor.