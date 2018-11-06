Organ Bağışı Haftasında vatandaşları bilgilendirdiler

Balcalı Hastanesi Organ Nakil Koordinatörleri Dürdane Ertürk ve Gülhan Cömert, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu yıl alışveriş merkezinde stantlarını açtıklarını ve bu sayede vatandaşları doğrudan bilgilendirme şansı elde ettiklerini söyledi. Organ bağışı konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Ertürk ve Cömert, "Bağışlanan bir organ, bir kişiyi yaşama yeniden bağlayacaktır. Unutulmamalı ki, yaşayan herkes aslında potansiyel hastadır. Belki bir gün organa sizin veya sevdiklerinizin de ihtiyacı olabilir. Bu acı gerçeğe karşın organ bağışı çok yetersiz. Herkes organ bağışı konusunda bilinçli ve duyarlı olmalı. Yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyenlerin umudunu arttıralım. Gerçekten organ bağışının bir hayat kurtardığını unutmayalım" dedi.

Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Akçam ise Hepatit A, B, C çeşitli unsurlara bağlı kronik karaciğer hastalıklarında ve her ne sebepten olursa olsun karaciğerde gelişen sirozun kesin tedavisinin karaciğer nakli olduğuna vurgu yaptı. Akçam, bu sebeple günümüzde karaciğer naklinin ve dolayısıyla organ bağışının öneminin büyük olduğunu belirtti. Akçam, ülkemizde organ bağışı bekleme listesindeki hastaların yaklaşık yüzde 30'unun uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.