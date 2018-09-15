Örgüt elebaşı zırhlı araç kullanıyormuş

Adana'da 2 ayrı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, hasımlarından gelebilecek saldırılara karşı zırhlı araç kullandığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki ayrı ailenin oluşturduğu organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, bir depoda yakalanan suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen ve tutuklanan M.A'nın, hasımlarından gelebilecek saldırılara karşı zırhlı araç kullandığı tespit edildi.

6 Mart'ta 550 polisle şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen biri kadın 22 kişiden 5'i tutuklanmış, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Zanlıların, Doğankent Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin tapulu tarlalarını almak için tefecilik yöntemiyle kendilerine borçlandırdığı, bazılarını da tehdit ederek arazileri kendi üzerilerine geçirdikleri iddia edilmişti.

Ekipler, örgüt elebaşı olarak aranan firari M.A'yı önceki gün Solaklı Mahallesi'ndeki bir depoda yakalamış ve şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.