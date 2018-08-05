Orhan Hakalmaz’dan Kızıldağ Yaylası’nda konser

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi’nin birilikte organize ettikleri 533. Geleneksel Kızıldağ Yaylası Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde önce Off-Road gösterisi gerçekleştirildi. Çeşitli spor aktivitelerinden sonra yamaç paraşütü gösterisi yapıldı. Mehter yürüyüşünden sonra Kızıldağ Yaylası’nın Lahanalık mevkisinde kurulan konser alanında saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Tanıtım filminden sonra havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
1660 rakımlı Kızıldağ Yaylasında son olarak Orhan Hakalmaz sahneye çıktı. Türk Halk Müziğinden güzel örnekler sunan Hakalmaz, alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Konseri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’da izledi.