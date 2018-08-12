Orhan Kaynak: “Oyuna müdahale etme şansımız yoktu”

Lig’in ilk haftasında deplasmanda Adanaspor’la berabere kalan Tetiş Yapı Elazığspor’da Teknik Direktör Orhan Kaynak, ”Sıkıntılı bir dönemde buraya gelip maç oynamak kolay değildi. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Orhan Kaynak, ”Sıkıntılı bir dönemde buraya gelip maç oynamak kolay değildi. Oyuncu arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Bu sıcak iklimde oynamak iki takım için de zordu. Maç içerisinde gerginlik olsa da, hakeme itirazlarımız olsa da, 1-1 bitmiş maç. Son dakika da golü atmış olsaydık 3 puanla dönebilirdik. Çok net pozisyondu. Oyunun genelinde, ortada geçen bir maçtı. İkinci yarıda Adanaspor hücum anlamında ofansif anlamda oyuncu değişikliklerinden sonra biraz daha hareketli biraz daha baskı kursa da, oyuna müdahale etme şansımız yoktu. İki gün önce takıma katılmış, Orhan Şam ile Kadir Bekmezci’yi oyuna almak zorunda kaldık. Zor bir süreç Elazığspor için. En kısa sürede transfer dosyası açılır, ondan sonra yapacağımız transferle ile ligde iyi bir şekilde devam ederiz” ifadelerini kaydetti.