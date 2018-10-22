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Orhan Kaynak: “Oyuncularımı kutluyorum”

Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Elazığspor olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz.

Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Elazığspor olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Vali, Belediye Başkanı, bu sıkıntılara el atarlar” dedi.


Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Adana'ya gelirken maçın çok zorlu geçeceğini biliyorduk. Adana Demirspor taraftarının coşkusunu, takımlarının da kalitesini ortada, iyiler. Elazığspor yani biz de hep böyle oynamaya çalışıyoruz. Ama Elazığspor olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Vali, Belediye Başkanı, bu sıkıntılara el atarlar. Can mücadelesi, yaşam mücadelesi veriyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, inanmışlığın göstergesiydi bu galibiyet. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

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