Orkan Çınar Adana Demirspor’da

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş’tan Orkan Çınar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü orta saha mevkiinde oynayan 22 yaşındaki Orkan Çınar’da mutlu sona ulaştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Teknik Direktör Hakan Kutlu ile bugün bir araya gelen Orkan Çınar, kendisini 1 yıllığına mavi-lacivertli takıma bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 5, Konyaspor formasıyla da 11 maça çıkan Orkan Çınar aynı zamanda U21 Milli Takımı’nın da formasını giyiyor.