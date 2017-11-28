Orkide ithalatına Adana’dan yerli ve milli çözüm

Türkiye’nin yıllık 6 milyon adet orkide ihtiyacının 850 bin adedini karşılayabildiklerini belirten firmanın üretim müdürü Soner Yağ, devlet destek ve teşviklerinin biraz daha artırılmasını istedi.

Adana’da 30 yıldır faaliyet gösteren Garden Koala firması, yerli ve milli sermayeyle ‘Phalaenopsis Orkide’ üretimine başladı. 150 bin metrekare alanda üretimlerini devam ettiren firma, yılda 850 bin adet orkide üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülke ihtiyacını karşılayan geri kalan 5 milyon orkide ise Hollanda başta olmak üzere Çin, Tayvan, Amerika, Almanya, Belçika, İtalya, İsrail, Guatemala ve Kosta Rika’dan ithal ediliyor.

Firmanın üretim müdürü Soner Yağ, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “3 farklı boyda yıllık ortalama 850 bin civarında orkide üretimimiz bulunmakta. Hedefimiz yıllık 1,5 milyon adet üretmek. İhracatımızın olmasıyla beraber en büyük pazarımız iç piyasa ve süpermarket zincirleri ile toptancılardır. İhracat çoğunlukla Azerbaycan ve Ortadoğu ülkelerine yapılıyor. Yıllık Türkiye’nin ortalama 6 milyon adetin üzerinde ihtiyacı var. Bunların büyük bir bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor” diye konuştu.

İthalatın önüne geçebilmek için üretim alanlarını sürekli arttırdıklarını belirten Yağ, “Devlet destek ve teşviklerinin biraz daha fazla olması gerektiğine inanıyoruz. Gerçekten çok ciddi ithalat var bu yönde. Üretimi arttırabilmemiz için en kolay yolu bu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Orkidenin tesisten çıkış maliyetinin 10-15 TL arasında olduğunu kaydeden Yağ, satış fiyatının ise 20 ile 30 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.