Ormanda kaybolan kız çocuğunu AFAD ekipleri buldu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıbrıslar Mahallesi mevkisinde babasıyla koyun otlatmak için ormanlık alana giden Feride Değirmenci, bir süre sonra yolunu kaybetti. Babası uzun bir süreden sonra kaybolduğunu fark ettiği kızını aramaya başladı. Daha sonra köylülerin yardımıyla yapılan aramalar sonuç vermeyince AFAD Adana İl Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunuldu. AFAD, ilk gün 5 kişilik ekiple olay yerinde arama yaptı. Bir sonuç alınamayınca ikinci gün 14 kişilik ekip daha arama çalışmalarına katıldı. Yoğun arama çalışmaları sonucu bir menfezde bulunan Feride Değirmenci ailesine teslim edildi.