Orta Doğu ve Türkiye'nin en büyük müzesi 1,5 yılda 100 binin üzerinde kişiyi ağırladı

Adana'da 1907 yılında yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın müze kompleksi olarak restore edilmesiyle geçen yıl ziyarete açılan 68 bin 530 metrekare üzerine kurulu Müze Kompleksi'nde çalışmalar tamamlandığında arkeoloji ve mozaik müzesinin ardından tarım, sanayi ve kent müzesi de ziyaretçilerle buluşacak. Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Adana Müze Kompleksi, 1,5 yılda 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, 68 bin 530 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen müzedeki çalışmalar tamamlandığında arkeoloji, mozaik, tarım, sanayi, kent müzesi şeklinde 5 tematik müze olacağını söyledi. 2013 yılında Milli Mensucat Fabrikası'nın müze yapılması fikrinin doğduğunu ve çalışmalara başlandığını belirten Dervişoğlu, “2013 yıllından 2017'ye kadar 1. etap çalışması tamamlanmış, bu 1. etap çalışmasının içerisinde arkeoloji ve mozaik müzesi var. Arkeoloji Müzesi'nin 2017 yılında Dünya Müzeler Günü'nde açılışı gerçekleştirildi. O günden bugüne kadar toplam ziyaretçi sayımız 100 bini geçmiş durumda. Mozaik Müzesi'nin ise önümüzdeki günlerde açılacağını düşünüyoruz. Müzemiz tamamlandığında 5 tematik müze olacak burada. Bunların 1. etabında Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, 2. etabın içerisinde sanayi, tarım, kent müzesi ve sosyal tesisleri de içinde barındıran büyük bir kompleks oluşacak” dedi.

Dervişoğlu, şuan Orta Doğu ve Türkiye'nin en büyük müzesi denmesinin haklı bir nedeni olduğunu kaydederek, “68 bin 530 metrekarelik bir alanın müze kompleksine dönüştürülüyor olması hem ülkemizin hem ilimizin kültüre verdiği değerin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

İspanya'dan gelen ziyaretçi Constantino Jovane, müzeden etkilendiğini belirterek, “Bu bölgede bulunmuş ve bu kadar güzel kurulmuş olmasından dolayı çok memnun oldum. Burada böyle bir şeyi bulmayı düşünmedik. Burada bulunmaktan çok keyif aldık” dedi.

Gürkan Özkoç ise müzeyi 1 yıl önce de gelip gördüğünü, bütün bölgenin eserlerinin burada toparlanmasının kendilerine çok büyük keyif verdiğini ifade etti.