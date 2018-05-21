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21 Mayıs 2018 09:20

“Orta Oyunu” ile zaman tünelinde yolculuk

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, "Orta Oyunu" ile ziyaretçilerini zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyor.

“Orta Oyunu” ile zaman tünelinde yolculuk

21 Mayıs 2018 09:20


Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun örneklerinden olan "Orta Oyunu" karakterlerinden ‘Pişekar’, ‘Kavuklu’ ve ‘Zenne’nin mizah dolu atışmaları kahkaha tufanı estiriyor. Oyuncuların spontane kurgularıyla sahneledikleri gösteriyi 7’den 70’e tüm ziyaretçiler ilgiyle izliyor.


Orta Oyunu’nun yanı sıra, tahta bacak, jonglör ve animasyon karakterlerle de renklenen etkinliklerde herkes gönlünce eğleniyor. Çocuklar, atölye çalışmasında ‘semazen magnet’ yaparken, yetişkinler de kostümlü fasıl grubunun seslendirdiği eski ve yeni şarkılarla unutulmaz Ramazan anıları yaşıyor. 7’den 70’e herkes için hazırlanan etkinliklerde; çocuklar karikatür sanatçısına eğlenceli resimlerini çizdirme imkanı da buluyor.


Ramazan şenlikleri, canlı heykeller, Hacivat-Karagöz, semazen gösterisi, kostümlü fasıl, illüzyon şov, karikatür çizimi, gölge oyunu, orta oyunu, meddah, ney dinletisi ve kantocuların gösterileri ile Ramazan boyunca sürecek.




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