Orta oyunuyla kahkaha tufanı

Müzik ve raks ile desteklenen orta oyununun önemli karakterleri Kavuklu ve Pişekar’ın eğlenceli atışması ziyaretçiler tarafından izlendi. Ziyaretçiler, orta oyununun yanı sıra kanto gösterisiyle de neşeli dakikalar geçirdi. AVM’yi dolaşan Hacivat-Karagöz karakterleri ile bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, akşamın sonunda, şarkılar ve nostaljik parçaları seslendiren fasıl grubu ile keyifli anlar yaşadı.

Alışveriş merkezinde, geleneksel ramazan eğlenceleri; fasıl, meddah, İstanbul Hanımefendisi ve Beyefendisi, Kavuklu ve Pişekar, Nasreddin Hoca, Arap Bacı, Hacivat-Karagöz, Tuzsuz Deli Bekir, Kanlı Nigar, İbiş, Aşuk ve Maşuk, hokkabaz, uzun bacak, çingene kız, canlı heykeller ve pandomim gibi etkinliklerle ramazan ayının son günlerine kadar sürecek.