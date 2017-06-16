Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 10:08

Orta oyunuyla kahkaha tufanı

Eski ramazanların eğlenceli karakterleri ve oyunlarını günümüze taşıyan Adana Optimum Alışveriş Merkezi, konuklarını zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyor.

Orta oyunuyla kahkaha tufanı

16 Haziran 2017 10:08


Müzik ve raks ile desteklenen orta oyununun önemli karakterleri Kavuklu ve Pişekar’ın eğlenceli atışması ziyaretçiler tarafından izlendi. Ziyaretçiler, orta oyununun yanı sıra kanto gösterisiyle de neşeli dakikalar geçirdi. AVM’yi dolaşan Hacivat-Karagöz karakterleri ile bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, akşamın sonunda, şarkılar ve nostaljik parçaları seslendiren fasıl grubu ile keyifli anlar yaşadı.


Alışveriş merkezinde, geleneksel ramazan eğlenceleri; fasıl, meddah, İstanbul Hanımefendisi ve Beyefendisi, Kavuklu ve Pişekar, Nasreddin Hoca, Arap Bacı, Hacivat-Karagöz, Tuzsuz Deli Bekir, Kanlı Nigar, İbiş, Aşuk ve Maşuk, hokkabaz, uzun bacak, çingene kız, canlı heykeller ve pandomim gibi etkinliklerle ramazan ayının son günlerine kadar sürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:08
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!