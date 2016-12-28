Ortaokul öğrencileri Halep’i görmezden gelmedi

Adana’da, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türk Kızılayı’nın Halep halkı için düzenlediği "Görmezden Gelmeyin" kampanyasına okul çapında başlattıkları çalışma ile destek verdi.

Öğrenci arkadaşları ve okul öğretmenlerinden nakdi yardım toplayan bir grup öğrenci, kampanyayı yürütmelerinde kendilerine destek olan okul müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte Türk Kızılayı Adana Şubesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, topladıkları miktarı Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı’ya teslim etti.

Okul Müdürü Adil Oflaz ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mahmut Ata, ziyaret sırasında yaptıkları açıklamalarda, Türk Kızılayı’nın ulusal ve uluslararası çalışmalarına özellikle imam hatip öğrencilerinin manevi sorumluluk açısından daha çok sahip çıkması gerektiğinin altını çizdiler. Oflaz ve Ata, imam hatip öğrencilerinin, toplumun ihtiyaçlarını iyi analiz etmeleri ve ihtiyaçları temin ile ilgili gereken çabayı göstermeleri gerektiğini ifade ettiler.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, öğrencilerin, çabaları ile takdiri hak ettiğini belirterek, “’Çorbada bizim de tuzumuz olsun’ demişler. Halepli kardeşlerimiz için, kimsenin kesesine dokunmadan bağışçı sayısını artırarak anlamlı bir miktar getirdiler. Öğrencilerimizi, gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Öğrencilere teşekkür eden Saygılı, bağış makbuzunu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu adına Okul Müdürü Adil Oflaz’a verdi. Saygılı, öğrencilerle birlikte Adanalılara “Haleplileri görmezden gelmeyin” mesajı verdi.

Kampanya kapsamında toplanan ayni ve nakdi bağışlar, Türk Kızılayı tarafından Halep’ten tahliye edilenlerin barındırıldığı kamplara ulaştırılıyor.