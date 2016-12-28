Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 09:57

Ortaokul öğrencileri Halep’i görmezden gelmedi

Ortaokul öğrencileri Halep’i görmezden gelmedi

28 Aralık 2016 09:57

Adana’da, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türk Kızılayı’nın Halep halkı için düzenlediği "Görmezden Gelmeyin" kampanyasına okul çapında başlattıkları çalışma ile destek verdi.
Öğrenci arkadaşları ve okul öğretmenlerinden nakdi yardım toplayan bir grup öğrenci, kampanyayı yürütmelerinde kendilerine destek olan okul müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte Türk Kızılayı Adana Şubesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, topladıkları miktarı Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı’ya teslim etti.
Okul Müdürü Adil Oflaz ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mahmut Ata, ziyaret sırasında yaptıkları açıklamalarda, Türk Kızılayı’nın ulusal ve uluslararası çalışmalarına özellikle imam hatip öğrencilerinin manevi sorumluluk açısından daha çok sahip çıkması gerektiğinin altını çizdiler. Oflaz ve Ata, imam hatip öğrencilerinin, toplumun ihtiyaçlarını iyi analiz etmeleri ve ihtiyaçları temin ile ilgili gereken çabayı göstermeleri gerektiğini ifade ettiler.
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, öğrencilerin, çabaları ile takdiri hak ettiğini belirterek, “’Çorbada bizim de tuzumuz olsun’ demişler. Halepli kardeşlerimiz için, kimsenin kesesine dokunmadan bağışçı sayısını artırarak anlamlı bir miktar getirdiler. Öğrencilerimizi, gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz” dedi.
Öğrencilere teşekkür eden Saygılı, bağış makbuzunu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu adına Okul Müdürü Adil Oflaz’a verdi. Saygılı, öğrencilerle birlikte Adanalılara “Haleplileri görmezden gelmeyin” mesajı verdi.
Kampanya kapsamında toplanan ayni ve nakdi bağışlar, Türk Kızılayı tarafından Halep’ten tahliye edilenlerin barındırıldığı kamplara ulaştırılıyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Perşembe
    Kuvvetli Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Kuvvetli Yağmurlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç