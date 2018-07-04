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04 Temmuz 2018 13:43

Osmaniye Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı

04 Temmuz 2018 13:43


OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy için Envar-ül Hamit Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törenden önce cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Törene gelen 26. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili, OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un kardeşi Ruhi Ersoy, taziyeleri kabul etti. Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı’na defnedildi.


Cenaze törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Dün öğle saatlerinde Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasında meydana gelen olayda, silahlı saldırgan, OTSO Başkanı Devrim Aksoy’u silahla yaralamış, yardımcısı Hasan Ersoy’u da öldürmüştü.


Silahlı saldırgan ile birlikte gözaltına alınan 8 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.




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