Osmanlı geleneği günümüzde Adana Şehir Hastanesi’nde sürüyor

Her gün binlerce hasta ve hasta yakınını konuk eden 1150 yataklı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren Haka Gurme adlı restoranda başlatılan “askıda yemek var” uygulaması, ihtiyaç sahiplerinin karnını doyurmasını sağlıyor.

Restoran işletmecisi Canberk Balcı, Türk toplumunun özünde bulunan yardımseverlik duygusunun Osmanlı’dan bugüne devam ettiğini söyledi. Tüm bölgeye hitap eden Adana Şehir Hastanesi’ndeki bu uygulamanın sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade eden Canberk Balcı, “Bu nedenle başlattığımız askıda yemek uygulamasına önce biz bağış yaptık. Ardından da çok sayıda yardımseverin bize eşlik ettiğini gördük. Şu anda askımız hiç boş kalmıyor” dedi.

Yardımsever gönüllüler, "askıda yemek var" uygulamasıyla ücretlerini ödedikleri ürünlerin yazılı olduğu kartları askıya asarak, yoksulların da karınlarını sıcak bir yemekle doyurmalarını sağlıyor. Fırın, mutfak, kahve ve gurme konsepti ile her damak tadına uygun farklı lezzetlerden oluşan menüyü askıda bulan dar gelirlilerin yüzü gülerken, uygulamaya destek veren hayırseverler de hiç tanımadıkları insanlara iyilik yapıp hayır dualarını almanın mutluluğunu yaşıyor. Başta Adana olmak üzere çevre iller ve farklı bölgelerden Adana Şehir Hastanesi’ne tedavi olmak amacıyla gelen ihtiyaç sahipleri, bu uygulama sayesinde karınlarını doyurma imkanı buluyor. Hasta ve hasta yakınlarını mutlu eden uygulamadan her gün çok sayıda ihtiyaç sahibi yararlanıyor.