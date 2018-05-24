Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste kaçak sigara sevkiyatı olduğu ihbarını aldı. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis, otobüsün güzergahına pusu atarak, otobüsü otoyolda durdurdu. Yapılan aramada bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs emniyete çekilirken, Ahmet A. ile Osman Y. isimli şahıslar ise gözaltına alındı.