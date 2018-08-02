Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hacıuşağı Mahallesi Kadirli Caddesi Hoşkadem Camii civarında meydana gelen kazada Burak H.’nin kullandığı 01 AAZ 088 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan portakal ağacına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Burak H. ve yanında yolculuk eden ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun trafiği bir süre kontrollü olarak durduruldu.