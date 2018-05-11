Otomobil askıda kaldı

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi 84214 Sokak’ta meydana geldi. Hatice Yakar’ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir apartman ve otopark arasındaki yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarında askıda kaldı. Otomobil düşmeye ramak kalırken, sürücü ve arkadaşı Meryem Kütahyalı otomobilden Cankur ekiplerince indirildi. Askıda kalan otomobil Cankur ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay sonrası şoka giren kadınları vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.