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01 Aralık 2017 22:32

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Adana’da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

01 Aralık 2017 22:32


Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şehir Hastanesi bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay Güven yönetimindeki 01 FFL 05 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıktı. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Gülen’i araçtan çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye CANKUR ekipleri Gülen’i sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şehir Hastanesine kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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