Otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ağlıboğaz Mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 01 RV 723 plakalı otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü Ali Cura yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.