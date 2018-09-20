İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Ağlıboğaz Mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 01 RV 723 plakalı otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü Ali Cura yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.