Otomobil hırsızları yakalandı

Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Gece otomobilleri çalınan Onur Kayhan ve Serdar Çelik polise başvurdu. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis çevrede yaptığı araştırmada, hırsızlık olayını gören şahıslarla görüştü. Yapılan görüşmelerde polis zanlıların eşkalini belirledi. Polisin mahallede yaptığı çalışmada, eşkale uyan M.T. (16) ile Mustafa T. (23) yakalandı. Görgü şahidi de zanlıları teşhis etti. Polis zanlıların düz kontak yaparak otomobilleri çaldığını tespit etti. Polis, çalınan otomobilleri yerinden alıp sahiplerine teslim etti.

Sorgulanan zanlılardan yaşı küçük olan M.T. çocuk şube müdürlüğü tarafından diğer zanlı ise oto hırsızlık büro amirliği tarafından adliyeye sevk edildi.