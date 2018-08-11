Otomobil hırsızlarını 20 liralık yakıt ele verdi

Adana’da kaportacıdan otomobil çalan zanlılar, araçta 20 liralık yakıt olduğu için fazla uzağa gidemeyeceklerini düşünerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler tarafından kısa sürede yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ağustos günü Kozan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Kurtulmuş (45) otomobilini tamir ettirmek için kaportacıya teslim etti. İş yeri sahibi de aracı kaldırama park edip, kontak anahtarını üzerine bıraktı. Bir süre sonra otomobilin çalındığını fark eden iş yeri sahibi önce Kurtulmuş’u, ardından polisi aradı.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık ekipleri, Kurtulmuş’a aracın içerisinde ne kadar yakıt olduğunu sordu. Araçta 20 liralık akaryakıt olduğunu öğrenen polisler, aracın kısa sürede benzin alacağını tahmin ederek akaryakıt istasyonlarında güvenlik kamerası çalışması başlattı. Bunun üzerine ekipler çevredeki 350 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Aracın İmamoğlu ilçesi yakınlarındaki bir istasyondan benzin aldığını öğrenen ekipler, çalışmaları bu yönde sürdürdü. Yapılan araştırmada, aracın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Halis Ç. (34) ve Eyüp Ö. (30) tarafından çalındığı ve A.D.’ye satıldığı öğrenildi. Ekipler otomobili kısa sürede bulurken, Halis Ç. ve Eyüp Ö. yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını kabul etti. Yusuf Kurtulmuş’a ise otomobili teslim edildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurtulmuş otomobili bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zanlıların çaldıkları otomobille hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.