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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli Caddesi Hastane Kavşağı yakınlarında Suriye uyruklu Cuma El Ökkeş'in (29) kullandığı 01 AAL 734 plakalı motosiklet ile Barışhan S. yönetimindeki 45 KY 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza sonrası yolu bir süre trafiğe kontrollü olarak açık tuttu.

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