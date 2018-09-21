Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Karacaoğlan Mahallesi otogar civarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 Y 9850 plakalı otomobil ile 01 RK 689 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Hasan Özakçaoğlu (55) ile Süleyman Dinçer (62) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldılar.