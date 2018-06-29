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29 Haziran 2018 03:17

Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Adana’da ticari taksi ile çarpışan otomobil kanala düştü.

Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

29 Haziran 2018 03:17

Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Erkek yönetimindeki 01 T 0543 plakalı taksi ile plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Plakası belirlenemeyen otomobilin çarpışmanın etkisiyle kanala düştü. Araç içerisinde bulunan iki kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, taksi sürücüsü Ufuk Erkeği ve kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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