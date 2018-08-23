Otomobil kanalete uçtu: 2’si ağır 5 yaralı

Araçta sıkışan 5 yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Yüreğir ilçesi Karata yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Sarı kullandığı 44 AZ 775 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan araç yoldan çıkarak, kenarda bulunan kanalete düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Sultan Sarı, Burak Sarı, Miraç Sarı, Neslihan Özer ve Sercan Özer’i kurtardı. Araçtan çıkarılan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.