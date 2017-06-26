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26 Haziran 2017 20:37

Otomobil takla attı: 6 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 6 yaralı

26 Haziran 2017 20:37


Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Dilberler Sekisinde Özlem D. idaresindeki 06 FG 0068 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası ters düşen otomobilde bulunan sürücüyle birlikte Seher, Reha, Mizgin Özgün, Hacer Yeşildağ ve Tuğba Kan isimli kadınlar yaralandı. Kadınlar çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılıp kaldırıma getirildi. Kadınlar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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